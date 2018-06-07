Uçurumda mahsur kalan tatilciyi AKUT kurtardı

Edinilen bilgiye göre, tatil için ölüdeniz gelen 22 yaşındaki Semih Özer karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi’ne Faralya Mahallesi Hisar mevkiindeki patika yoldan gitmek istedi. Patikadan yürüyüşe başlayan Özer yolu kaybederek çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Özer’in 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Özer’in mahsur kaldığı yere ulaşan AKUT ekipler, istasyon kurarak halatlar yardımıyla kayalıklarda mahsur kalan Özer yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtardı.