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07 Haziran 2018 22:03

Uçurumda mahsur kalan tatilciyi AKUT kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi’nde uçurumda mahsur kalan tatilci Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uçurumda mahsur kalan tatilciyi AKUT kurtardı

07 Haziran 2018 22:03


Edinilen bilgiye göre, tatil için ölüdeniz gelen 22 yaşındaki Semih Özer karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi’ne Faralya Mahallesi Hisar mevkiindeki patika yoldan gitmek istedi. Patikadan yürüyüşe başlayan Özer yolu kaybederek çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Özer’in 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Özer’in mahsur kaldığı yere ulaşan AKUT ekipler, istasyon kurarak halatlar yardımıyla kayalıklarda mahsur kalan Özer yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtardı.




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