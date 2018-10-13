Ukrayna'dan Dalaman'a Kış Seferleri Başlıyor

Kiev-Dalaman Seferleri Başlıyor

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, “Sezon uzatılması ve kış uçuşları için yapılan çalışmalar kapsamında, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu proje, kış programını geliştirmek için bir başlangıç olacak. Başka hatlardan da kış döneminde uçuş koyma çalışmalarımız devam edecek. 15 Kasım'da Kiev-Dalaman-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferlerinin başlayacak” dedi.

Güvenç, seferlerin 4 gün Muğla, 3 gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şeklinde olacağını ve tarafların Kiev de bir araya getirilerek anlaşmanın gerçekleştirildiğini fade etti.

Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, “Muğla, yöresel milli gelir itibariyle ilk olarak payını turizmden alıyor. Sonra madencilik ve tarım geliyor. Sadece Kaş-Kalkan'dan Marmaris'e kadar olan Dalaman Havalimanının hitap ettiği bölgede yılda yaklaşık 1,5 milyon turist ağırlanıyor. Bu bölgede yaklaşık 135 bin yatak var ve 1,5 milyar dolardan fazla bir katma değer yaratılıyor. Bölgenin ağırladığı yabancı turist ağırlıklı İngiltere olmak üzere Rusya, Ukrayna, Almanyadan geliyor, diğer Pazar'lardan da önemli artışlar söz konusu. Şuanda 2015 yılı turizm rakamlarını yakalamış hatta geçmiş bulunuyoruz. Muğla'nın turizmde çıtayı yükseltmek için kısa vadede sezonu uzatmak çok önemli ve bu amaçla yaptığımız çalışmalar verimli oldu. Yeni sezonda da bir dizi projeyi hayata geçireceğiz” dedi.