Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yaptığı alanda ayağında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle mahsur kalan Ukraynalı turist, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Datça Sahil Güvenlik ekiplerini arayan bir otel yetkilisi, yabancı uyruklu bir turistin Datça Domuzçukuru (46) mevkisinde ayağında yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle yürüyemediği, karadan da ulaşımın olmadığını belirterek yardım talebinde bulundu. Datça limanından hareket eden Sahil Güvenlik ekibi, belirtilen adrese vardığında 46 yaşındaki Hanna Kosarieva'yı bota alarak Datça sahilindeki 112 Acil Servis ambulansına teslim edildi.