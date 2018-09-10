Ula arenasının geliri spor kulübüne

Yaz aylarında Muğla'nın geleneksel kültürünün bir parçası olan boğa güreşleri devam ediyor. Haziran ayında başlayan ve Ekim sonuna kadar devam eden boğa güreşleri bu hafta Ula ilçesinde gerçekleştirildi.

Aydın ve Muğla'dan 130 boğanın katıldığı güreşleri sıcak havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişi izlerken, izleyiciler zevkli ve heyecanlı anlar yaşadı. Zaman zaman rakibinden kaçan boğaların yanı sıra arenaya giren boğalar saha görevlilerini zor anlar yaşattı. Güreşlerde Başboğalık dışında Kaymakamlık, Tertip Komitesi ve 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu adına da güreşler gerçekleştirildi.

Ula Boğa Güreşi Tertip Komitesi üyesi Mustafa Barut, “Yaklaşık 27 yıldır bu geleneği göreneği sürdürmek üzeriyiz. Bu sene yaptığımız güreşin gelirinin tamamı Ula Belediyespor yararına kalacaktır. 130 boğa katıldı Aydın ve Muğla yöresinden. Gelenek ve göreneklerimizi, Yörük Türkmenliğini devam ettirmek için biz bu işi devam ettiriyoruz. Bizden sonraki gençler de devam ettirecek. Bunu her yıl bir kamu kuruluşu yarına veya kuruluşun yararına yapıyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar faydalı olabiliyorsak ne mutlu bizlere” dedi.