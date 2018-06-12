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12 Haziran 2018 18:08

Ula’da 2 hektar alan yandı

Muğla’da çıkan orman yangınında 2 hektar alan yandı.

Ula’da 2 hektar alan yandı

12 Haziran 2018 18:08

Ula ilçesine bağlı Karabörtlen Mahallesi Akçay mevkiinde 2 yıl önce yanan sahanın hemen yanında çıkan yangın Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yerden ve havadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, saat 14.50’de yapılan ihbar sonrası yangın mahalline havadan 6 helikopter, bir amfibik yangın söndürme uçağı 14 arazöz ve 65 yangın söndürme işçisi söndürme çalışmalarına başladı. Havadan helikopterler ve uçağın arka arkaya yaptığı sortiler sonrası yangın 16.15’te kontrol altına alındı.


Yangın mahalline Ula İlçe Jandarma ekipleri ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede yangının çıkış noktasındaki elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonrası çıkan kıvılcımların ormana sıçradığı tahmin ediliyor.




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