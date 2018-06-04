Ula’da Makine ve İkmal Hizmet Binası açıldı

Törende ilk konuşmayı Kızılağaç Mahalle Muhtarı Orhan Akcan Yaptı. Akcan, “Uzun yıllar Muğlamıza hizmet verecek bu tesisin açılmasından dolayı belediyemize teşekkür ediyorum. Tesisin yapımı sırasında doğaya zarar verilmemesi hepimizi ayrıca mutlu etti.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Atılım Şener konuşmasında, tesisin 8 bin 271 metrekare alana inşaa edildiğini ve 12 milyon 300 bin lira maliyete sahip olduğunu söyledi. Şener, tesisin içinde bulunan atölyeleri tanıtarak, Makine ve İkmal Hizmet Binası ile 13 ilçeye hizmet verildiğini, ayrıca 75 personel ile yılda 300-350 aracın işlem göreceğini sözlerine ekledi.

- "Muğla en büyük yatırım dönemini yaşıyor"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Büyükşehir’in yatırımlarını anlattığı konuşmasında, “Büyükşehir ile birlikte bu zamana kadar 931 milyon lira yatırım yaptık. Ayrıca 290 milyon lira olan diğer belediyelerin borçlarını üstlendik. Bu rakamlarla toplam 1 milyar 221 milyon yatırım yapmış olduk. Muğla en büyük yatırım dönemini yaşıyor.” dedi.

Gürün konuşmasının devamında ise, Muğla’da büyükşehir tarafından 2 bin 210 kilometre yol yapıldığını, belediyenin çoğu malzemesini kendisinin üreterek maliyetin yarıya düşürüldüğünü söyledi. Başkan Gürün az maliyetin ardından artan paranın başka yatırımlara dönüştürüldüğünü belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Başkan Osman Gürün, Kızılağaçlı kadınlarla birlikte Makine ve İkmal Hizmet Binası’nın açılış törenini gerçekleştirdi.