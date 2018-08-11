Ula’ya 13 milyon TL’lik kanalizasyon

Ula Cumhuriyet Caddesi Çarşı içinde gerçekleşen toplantıda vatandaşlara kanalizasyon projesi hakkında bilgi verildi.

Düzenlenen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ula Belediye Başkanı Ümit Karaaslan, MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, İller Bankası Ege Bölge Müdürü Enver Çelebi, muhtarlar, Sivil Toplum Üyeleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ülgen: “Çalışmaların 10 Ayda Tamamlanması Planlanıyor”

MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen Ula İlçesinde 13 Milyon TL yatırımla 70 kilometrelik kanalizasyon ağının 10 ay gibi bir sürede biteceğini söyledi. Ülgen, arazi koşulları nedeniyle hat çalışmaları sırasında bazı zorluklar yaşadıklarını vurgularken, “Milas İlçemizin kanalizasyon sistemini tamamladık. Kavaklıdere’de İller bankamızla beraber alt yapısının çalışmasını başlattık. Bu gün de Ula İlçemizde kanalizasyon yapımının açılışını yapıyoruz. Ula İlçemizin kanalizasyon projesini tamamladıktan sonra sadece Seydikemer İlçemiz kalıyor. Orada da yapacağımız çalışmayla alt yapı eksikliklerini giderip bütün ilçe merkezlerimizde kanalizasyon alt yapısını sağlamış olacağız” dedi.

Tanıtım toplantısında konuşan İller Bankası Ege Bölge Müdürü Enver Çelebi; “Ula için yoğun çalışmalar neticesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’ün katkılarıyla gerek İller Bankası, gerekse MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak burada yapılan ocak kanalizasyon tesisinin ihalesini yaparak çalışmalara başladık. Ula ilçemizdeki kanalizasyon altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kanalizasyon tesisi bir noktada toplandıktan sonra arıtma tesisinde arıtılacak ve oradan da alıcı ortama sevk edilecek. İller Bankasınca yüzde 50’si MUSKİ Genel Müdürlüğü’ne sağlanan kredi, yüzde 50’si de hibe olacak şekilde yapımına başlanan kanalizasyon inşaatı tamamlandığında ilçemiz daha yaşanılabilir hale gelecek” dedi.

Ula ilçesi için yıllardır kanalizasyon konusunun gündemde olduğunu ifade eden Ula Belediye Başkanı Ümit Karaarslan, “Gündemde olan kanalizasyon konusu Büyükşehir Belediye meclisimizde karar alınarak İller Bankasının programına dahil edildi. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman Gürün olmak üzere, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Ege Bölge Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gürün, “Muğlamız hizmetin en iyisini hak ediyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak, ilçe belediyelerinden devralınan borçların da bir kısmının ödenmesiyle birlikte Muğla’ya toplam 1 Milyar 266 Milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade etti. Başkan Gürün, “Muğlamızın Büyükşehir Belediyesi olmasından bugüne 969 Milyon TL yatırım, 297 milyon da yasa gereği ilçe belediyelerimizden devrolan borçları ödeyerek 1 milyar 266 Milyon TL ile şehrimize en fazla yatırım yapan kurumuz. Bu yatırımların 266 milyon TL si altyapı, içme suyu ve arıtma tesisleri için MUSKİ birimimiz tarafından yapıldı. Ula’mızda kanalizasyon inşaatının başlamasıyla birlikte yılların rüyasını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın daha modern bir şehirde yaşaması için uğraş veriyoruz. Ula ilçemizde kanalizasyon inşaatının tamamlanmasının ardından Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerimizin de kanalizasyon sorunlarını ortadan kaldıracağız ve bunun sonucunda 13 ilçe merkezimizde kanalizasyon altyapısı olmayan yer kalmayacak" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Gürün, Ulalı vatandaşlarla birlikte kanalizasyon inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu.