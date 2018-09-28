Uluslar arası arıcılık Kongresi 15-19 Ekim'de

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 gün sürecek 6'ncı Uluslar arası Muğla Aracılık ve Çam balı kongresi için geri sayım başladı. Muğla İl Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) tarafından iki yılda bir düzenlenen kongreye yerli ve yabancı bilim insanlarının ile birlikte yaklaşık 2 bin kişinin katılımı bekleniyor.

15-19 Ekim tarihleri arasında Fethiye Ölüdeniz'de yapılacak kongrede geçen yıllardan farklı olarak Apimondia-Dünya arıcılar Birliği Bilimsel Komisyon Başkanlarının katılımıyla ‘Dünya Konuşuyor' paneli düzenlenecek. Kongre hakkında bilgi veren Çevre ve Arı Koruma Derneği Başkanı Şamil Beştoy, “Kongrede ayrıca ‘Üretici konuşuyor' panelinde ‘Göçer arıcılık', ‘Sektör Konuşuyor' panelinde ise ‘Temel Petek' ele alınacak. Bunun yanında Türkiye arı Yetiştiricileri Merkez Birliği kontrolü altında uluslar arası katılımlı ‘Türkiye aracılık Ödülleri' yarışması düzenlenecek. Geçen kongrelerde düzenlediğimiz bal yarışması bu kongremizde de yer alırken, bu yıl İnovasyon yarışması ilk düzenlenecek. Yarışmalarda derece alan katılımcılara sertifika ve ödül ile birlikte dereceye girdiği dalda bu unvanı taşımasına izini verilecek” dedi.

Fotoğraf yarışmasını profesyoneller değerlendirecek

6. Uluslar arası Muğla arıcılık ve Çam balı kongresinde geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen fotoğraf yarışmasına bu yıl Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Çevre ve arı Koruma Derneği sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Yarışmada ‘arıcının Bal yolculuğu' ve Göçer aracılık' teması ele alınacak. Fotoğraf yarışmasına son katılım tarihinin 5 Ekim 2018 tarihi olarak belirlendi.