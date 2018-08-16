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16 Ağustos 2018 08:06

Uluslararası Bodrum Bale Festivali Frida ile sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile 16 yıldır düzenlenen, “Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, “Frida” ile sona erdi.

Uluslararası Bodrum Bale Festivali Frida ile sona erdi

16 Ağustos 2018 08:06


1 Ağustos tarihinde Zorba ile başlayan festival 15 Ağustos tarihinde Frida ile sona buldu. Festivalde özenle seçilen seçkin bale yapıtları, Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde izleyicilerin beğenisine sunuldu. Festivalin son gösterisini; eski bakanlardan Şinasi Altınel, Ahmet Samsunlu, dizi oyuncusu Tamer Leven’in de aralarında yer aldığı yaklaşık bin 500 sanatsever izledi.


Ankara Devlet Opera Balesi tarafından sahneye konulan ‘Frida’ 2 perdeden oluştu ve toplam 105 dakika sürdü. Müzikleri, Arturo Marqez, Jose Pabloo Mancayo, Can Aksel Akın tarafından yazılmış. Özgür Adam İnanç tarafından kareografi yapılıp sahneye konulan ‘Frida’ rolünde çocukluk gençlik ve yetişkin dönemlerini Aslı Güneş Sümer, Funda Mete oynadı.


Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Murat Karahan yaptığı kapanış konuşmasında, “katılımlarınızla alkışlarınızla destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek yıllarda Bodrum’a ve sizlere bundan daha özel festivaller yapmak için uğraşacağız” dedi.




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