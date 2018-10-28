Uluslararası Farkındalık Festivali Fethiye başladı

Dünya Değişim Akademisi'nin organize ettiği Uluslararası Farkındalık Festivali Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

Dünya Değişim Akademisi'nin organize ettiği Uluslararası Farkındalık Festivali, Ölüdeniz Mahallesinde bir otelde başladı.

'Değişim ile Özgürleş' konseptiyle sürecek festivale Türkiye ve yurt dışından 400 kişi katıldı. Festival boyunca çeşitli farkındalık çalışmaları ve dans workshopları yapılacak.

Özgüven, yaratıcılık, içsel güç, saf sevgi, iletişim yeteneği, stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu yenme ve depresyondan özgürleşme sanatı üzerine etkili ve pratik çalışmaların yer aldığı programa, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa, İspanya, ABD, Azerbaycan, Suriye'den katılım oldu.

Festivalde özgüven, yaratıcılık, içsel güç, saf sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel gücün geliştirilmesine yönelik 6 farklı enerji merkezi çalışması, Film Gösterimi, İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar ile stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu yenme ve depresyondan özgürleşme sanatı üzerine etkili ve pratik çalışmalar düzenlenecek.

Liderlik, motivasyon, organizasyon ve strateji geliştirme, zaman yönetimi gibi pek çok konuda oluşturulan değişim sanatı programlarının, iş ve kariyer yaşamında bireyi olmak istediği yere taşıyacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kişi, bireysel ya da grup halinde elde edilen kazanımların aslında tüm insanlığa ait olduğunu anlayacak ve bundan keyif alacaktır. Başarı, özgüven, cesaret, güç, sorumluluk, özgürlük gibi kavramlar üzerine oluşturulan değişim sanatı programları, bireyin elde ettiklerinin daha sorumlu olması için kendisine verildiğini anlamasını sağlayacaktır. Değişim sanatı programı, değişim uzmanları rehberliğinde bireye aradığı hayat yolunu bulması ve bu yolda güven ve kararlılıkla yürümesi için gerekli olan değişimi yaşatarak, eski kabuğundan sıyrılıp yepyeni bir insan olması için rehber olacaktır."