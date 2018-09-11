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Uluslararası öğrencilere oryantasyon eğitimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından uluslararası öğrenciler için oryantasyon programı düzenledi.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında üniversiteye kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler için oryantasyon programı düzenledi. Program kapsamında düzenlenen gezilerle öğrencilere Muğla merkezi ve Üniversite yerleşkesi tanıtıldı. Tanıtım gezisinin ardından uluslararası öğrenciler, Rektör Yardımcı Prof. Dr. Adnan Çevik, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Demirak ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Reşat Ünal'ın katıldığı tanışma yemeğinde bir araya geldi.


Üniversite Öğrenci Sarayında düzenlenen yemekte Prof. Dr. Adnan Çevik öğrencilere seslenerek, “Türkiye'nin en güzel şehrinde, en kaliteli ve en donanımlı üniversitelerinden birinde eğitim yapma fırsatı yakaladınız. Üniversitemizin bütün imkânlarını sizler için seferber edeceğimize emin olabilirsiniz. İnşallah başarılı ve ülkemizi severek geçireceğiniz bir eğitim öğretim dönemi olur. Üniversitemizde alacağınız eğitim sonunda kültür elçisi olarak ülkelerinize dönmenizi, edindiğiniz bilgi ve tecrübeleri kendi toplumunuza, insanlığa yansıtmanızı istiyoruz” dedi.

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