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11 Ocak 2017 11:01

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi gerçekleştirildi

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi gerçekleştirildi

11 Ocak 2017 11:01

Marmaris yapılması planlanan ve bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi için kamu kurum ve kuruluşlarının da katıldığı ilk toplantı Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleşti.
05-08 Ekim 2017 tarihleri arasında Marmaris gerçekleşecek olan Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi için Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu’nda yapılan toplantıya çok sayıda kamu kurum ve kuruluşları davet edildi.
Yüksekokul Müdürü Zekeriya Bingöl Başkanlığı’nda yapılan toplantıya Marmaris Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, Marmaris Turizm Danışma Müdür Vekil Hülya Ünsal, İlçe Müze Müdürü Şeyma Atabey, İlçe TÜRSAB Başkanı Ali Kırlı, GEMAD Başkanı Mustafa Demirer, GEYİM-DER Başkanı Ümit Kızıl, Deniz Ticaret Odası Başkanlığı adına İlker Menekşe, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı T. Serkan Molvalı ile birçok kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kongre Düzenleme Kurul Başkanı ve Yüksekokul Müdürü Zekeriya Bingöl yaptığı açıklamada: “Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras kongresine uluslararası alanda tüm dünyadan farklı üniversitelerden birçok akademisyen, doktora ve yüksek lisans öğrencisinin davet ettik. Kongrede birbirinden güzel konularda sunumlar yapılacağına inancımız tamdır. İlk’ler her zaman zordur. Biz inşallah zorları başarıp başarılı kongreler yapacağız. Memleketimize, Turizm Camiasına ve Bilim dünyasına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kongreye için ciddi bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah biz ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil edip, Marmaris’i Kongre kenti yapmayı arzuluyoruz.Belediyemizin, kurumlarımızın ve Sivil Toplum Kuruluşlarında desteğini almak ve kongre hakkında bilgilendirmek için bu toplantıyı yaptık. Bunun içinde toplantıya katılan tüm kamu, kurum ve kuruluşları ile STK temsilcilerini teşekkür ediyorum. Sağ olsun Belediye Başkanımız her türlü desteği vereceklerini taahhüt ettiler”.
Ekim ayında düzenlenecek olan kongrenin Başkanlığını Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna, Koordinatörlüğünü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çeken ve Düzenleme Kurul Başkanlığını ise Marmaris TMYO Müdürü Zekeriya Bingöl yapacak. Davetli Konuşmacı olarak da Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz katılacak. Uluslararası alanda birbirinden değerli akademisyenlerin katılacağı kongreye, Türkiye’nin yanısıra yurt dışından da birçok akademisyenin katılması bekleniyor.



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