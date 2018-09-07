Umuda balon uçurdular

Açıklamanın ardından gökyüzüne kırmızı balonlar bırakıldı.

Bugün tüm Türkiye’de Duchene Musculer Distrofi diğer adıyla kas erimesi hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. DMD’ye dikkat çekmek ve hastalığın tedavisi için bilim insanlarına çağrıda bulunmak amacıyla Türkiye genelinde bütün illerde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.

Marmaris’te DMD Hastası Ayaz Can Uyar’ın babası Belediye personeli Şeref Uyar tarafından organize edilen ve Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen etkinlik 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda düzenlendi.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner’in de katıldığı açıklamada DMD Hastalığı hakkında bilgi verildi. Şeref Uyar, beş bin çocuğun bu hastalıkla mücadele ettiğine dikkat çekti. Şeref Uyar, devlet yetkililerine seslendi. DMD Hastalığının yurtdışındaki tedavi masrafları ise bir hayli fazla olduğunu belirten Uyar, Türkiye’de hastalığın tedavisi için bilim insanlarının desteklenmesini ve bu alanda yatırımlar yapılmasını talep etti. Açıklamanın ardından gökyüzüne kırmızı balonlar bırakıldı.