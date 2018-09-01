Umuda yolculuk hüsranla bitti

Bodrum’a bağlı Ortakent Mahallesi Kabakum plajında şişme bota binmek üzere olan kaçak göçmenlerin olduğunu ihbar alan polis ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda aralarında 7 aylık bebek ve 70 yaşında yaşlıların da olduğu mülteciler ekiplerce bota binerken yakalandı. Denize açılamadan yakalanan 1 Filistin, 12 Suriye uyruklu kaçak göçmen hakkında işlem yaptı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçak göçmenler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemeleri tamamlanan umut yolcularının, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.