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01 Eylül 2018 15:32

Umuda yolculuk hüsranla bitti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adasına gitmek isteyen 13 Suriyeli mülteci polis ekiplerince bota binerken yakalandı.

Umuda yolculuk hüsranla bitti

01 Eylül 2018 15:32


Bodrum’a bağlı Ortakent Mahallesi Kabakum plajında şişme bota binmek üzere olan kaçak göçmenlerin olduğunu ihbar alan polis ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda aralarında 7 aylık bebek ve 70 yaşında yaşlıların da olduğu mülteciler ekiplerce bota binerken yakalandı. Denize açılamadan yakalanan 1 Filistin, 12 Suriye uyruklu kaçak göçmen hakkında işlem yaptı.


Aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçak göçmenler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemeleri tamamlanan umut yolcularının, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.




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