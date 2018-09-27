Umuda yolculuk kovalamacayla bitti

Muğla'nın Milas ilçesinde emniyet güçlerinin ‘dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan aracın içinden 38 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler işlemleri için Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Milas Grup Amirliği ekipleri Söke-Milas karayolunda rutin yol kontrolü yaparken iki araçtan şüphelendi. Şüphelenilen araçlar ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 34 BG 0139 plakalı kapalı kasa minibüs ile emniyet güçleri arasında yaşanan kovalamaca 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi bölgesinde son buldu. Yakalanan aracın içinden 38 Afgan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Ayrıca araçta uyuşturucu alımında kullanıldığı düşünülen bir de cam aparat ele geçirildi.

Kaçak göçmen taşıyan araç sürücü M.Y. gözaltına alınırken, 38 göçmen ise işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Ekipler öncü araç olduğu düşünülen diğer aracın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.