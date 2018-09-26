Üniversite Kampüsünde araç yangını

Edinilen bilgiye göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Efe Dündar sınava yetişmek için 07 LUG 93 plakalı aracıyla üniversite kampüs alanında hareket halinde iken aracı önce hararet yaptı sonra balatalardan koku geldi. Dündar sınava yetişmek için hararet yapan ve balatalarından koku gelen aracını Mühendislik Fakültesi karşısında bırakarak sınava yetişmek üzere ayrıldı. Ayrılmasının ardından aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbirda bulunuldu. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine geldiğinde araç alevlere tamamen teslim olurken, tedbir amaçlı alevlerin ormana sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de olay yerine geldi.

İtfaiye Ekipleri aracı su ve köpük sıkarak söndürdü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Araç sahibi Efe Dündar'a bilgi verilmesinin ardından Dündar aracın tamamen yandığını gördü. Dündar yaptığı açıklamada,

“Sınavım vardı. Aracımla ilerlerken hararet yükseldi. Harareti düşürdüm, balatalardan koku gelmeye başladı. Daha fazla ilerleyemeyeceğimi farkedince, yaya olarak sınava yetişmek için ayrıldım. Ayrıldıktan sonra aracım alev almış” dedi.