Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 13:20

Üniversite’den Halep’e 2 TIR yardım

Üniversite’den Halep’e 2 TIR yardım

09 Ocak 2017 13:20

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Köyceğiz Belediyesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Kızılayı ve Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından başlatılan Halep’e Yardım kampanyasında iki tOR gıda ve giyecek yardımı Muğla’dan yola çıktı.
Yardım TIR’larının yola çıkmasından önce Üniversite Fuayene salonunda Halep dramını yansıtan fotoğraf sergisi açıldı. Törene Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, katıldı.
Halep’te bir insanlık dramının yaşandığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, “Şehirler, okullar, hastaneler acımasızca bombalandı. Bir yaşına gelmemiş çocuklar öldürüldü. Böyle bir acıya tarihte az rastlanır diye düşünüyorum. Maalesef bütün dünya da bu acıya seyirci kaldı. Mazlumların halinden en iyi mazlumlar anlar. Anadolu insanı ve bizim neslimiz Suriye(‘de Halep’te ve dünyanın birçok ülkesindeki mazlumların acılarını paylaşmışlardır. Halep’in kuşatılması ile ilgili bu acı dayanılmaz bir duruma gelmiştir. Üniversitemiz mensupları ve herkes bu yardım kampanyasına destek verdi. Özellikle Filistinli öğrencilerimiz yardım kampanyasında önemli rol oynadılar” dedi.
Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğünü belirten Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, “Ülkemizi de bunun içine çekmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Biz tarihi çok güçlü ve köklü bir milletiz. Ayrıca, dünyaya örnek olmuş, insanlık görevlerimizi yerine getiren hayırsever bir milletiz. Halep’te yaşanan acıları bir nebze olsun dindirebilmek için Üniversitemiz, Türk Kızaılay’ı, Köyceğiz Belediyesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türk Diyanet vakfı Muğla Şubesi ve özellikle öğrencilerimiz çok güzel bir kampanyaya imza attılar” dedi.
Konuşmaların ardından Halep dramının yaşandığı fotoğraflardan oluşan sergi açılışı yapıldı ve protokol sergiyi gezdi. Ardından Halep için toplanan yardım TIR’ları yola çıktı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Salı
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç