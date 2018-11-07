Üniversitelilerden ‘Yaşama el ver' kampanyasına destek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere 2-8 Kasım Lösemi Çocuklar haftası etkinlikleri çerçevesinde lösemi hastalığı anlatıldı. Menteşe İlçesi'nde bulunan Meslek Yüksekokul yerleşkesinde gerçekleşen etkinlikte lösemi ve TÜRKÖK hakkında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemotaji Kliniğinde görevli Dr. Volkan Karakuş, öğrencilere lösemi hastalığı, tedavi süreci ve çeşitli konularda bilgiler verdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Teke, “Öğrencilere 2-8 Kasım Lösemi Çocuklar haftası nedeniyle arkadaşlarımız ile böyle bir etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturmak istedik. Bu sayede lösemi konusunda hem öğrencilerimizi bilgilendirmek hem de daha çok kitlelere ulaşacağımıza inanıyorum. Çocuklarımızın gelecek adına umut verici gelişmelerden en iyi şekilde bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem farkındalık oluşturacak bu tür etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Yaşama el ver

Konferans öncesi Meslek Yüksekokul yerleşkesinde stant açılarak lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla başlatılan ‘Yaşama El Ver' kampanyasına öğrenciler destek verdi. Meslek Yüksekokul yerleşkesinde açılan stantta ellerini çeşitli renklere boyayan öğrenciler beyaz bir kumaşa rengarenk el izlerini bıraktılar. Öğrenciler tarafından çeşitli renklerle el izleri bırakılan beyaz kumaş LÖSEV'e gönderilecek.

Yaşama El Ver kampanyası çerçevesinde LÖSEV tarafından binlerce gönüllüden alınan renkli el izleri ile dolu kumaşlar birleştirerek önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan yürüyüşte kullanılarak farkındalık yaratılması hedefleniyor.