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27 Temmuz 2018 20:27

Üniversite’nin temizlik ve güvenlik görevlisi uyuşturucudan tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile MSKÜ güvenlik görevlisi, aynı üniversitede temizlik görevlisi ve bunlarla birlikte hareket ettiği öğrenilen toplam üç kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile üç ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alındı.

Üniversite’nin temizlik ve güvenlik görevlisi uyuşturucudan tutuklandı

27 Temmuz 2018 20:27


Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda güvenlik görevlisi C.Ç. aynı üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan S.Ç. ve bu şahıslarla birlikte hareket eden M.A.Ç.’nin üniversite öğrencilerine ve diğer uyuşturucu madde kullanıcılarına uyuşturucu sattıkları öğrenildi.


Emniyetteki sorgulalarının ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edilen üç kişi çıkarıldıkları savcılık ve mahkeme aşaması sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan tutuklandılar.




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