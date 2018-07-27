Üniversite’nin temizlik ve güvenlik görevlisi uyuşturucudan tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda güvenlik görevlisi C.Ç. aynı üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan S.Ç. ve bu şahıslarla birlikte hareket eden M.A.Ç.’nin üniversite öğrencilerine ve diğer uyuşturucu madde kullanıcılarına uyuşturucu sattıkları öğrenildi.

Emniyetteki sorgulalarının ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edilen üç kişi çıkarıldıkları savcılık ve mahkeme aşaması sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan tutuklandılar.