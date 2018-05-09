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09 Mayıs 2018 13:56

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler Marmaris’te kampa girdi

Erken seçim dolayısıyla sınavların 24 Haziran’dan 30 Haziran ve 1 Temmuz’a alınması ile bir hafta daha süre kazanan üniversiteye hazırlanan bazı öğrenciler Marmaris’te kampa girdi.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler Marmaris’te kampa girdi

09 Mayıs 2018 13:56


Birçok öğrenci ve ailesi için hayati önem taşıyan üniversite sınavlarına sayılı günler kala bazı eğitim kurumları kamp düzenlemeye başladı. Öğrencilerinin sınava verimli hazırlanması için tatil beldesi Marmaris’te kamp kurularak özel çalışma ortamı oluşturuldu.


Bir haftalık kampta tabiatla iç içe bir ortamda çalışmalar yapan öğrenciler bir yandan sınav hazırlığı yaparken diğer yandan da oluşturulan sınav ortamlarında sınav heyecanı yaşadılar. Kamp programı kapsamında Marmaris’in eşsiz güzellikleri arasında dinlenerek çalışma fırsatı yakalayan üniversite hazırlığı yapan gençler sınav öncesi hem çalışıp hem de stres attıklarını belirttiler.




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