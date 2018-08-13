sü düzenlenen Most Bodrum Sportif Balık turnuvasın da 118 kg’lık Dev Orkinos balığı tutuldu. 35 büyük balık teknesinin katıldığı etkinlik de toplamda 493 kg balık tutuldu.

Yalıkavak Marina’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 3. Most Bodrum Sportif Balık turnuvası sona erdi. 9-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte ünlü iş adamları kıyasıya mücadele etti. Başhakemliğini IGFA temsilcisi Dr.Serdar Günseren’in yaptığı turnuvanın ev sahipliğini ise Avukat Can Özer yaptı. Üç gün süren turnuvada, geçen yıl Turgut Konukoğlu’nun tuttuğu 116 kg’lık rekor balıktan sonra bu yıl yeni bir rekor kırılarak en büyüğü 118 kg olan 8 balık ile toplamda 493 kg balık tutuldu.

Oltayla 118 kiloluk balık tuttular

Yarışmanın en büyük balığı aynı zamanda Bodrum’da tutulan ve rekor kıran 118 kg ile Barbarossa teknesi Bülent Delican ve ekibi tarafından tutuldu. Turnuvada Adil Konukoğlu’na ait Albatros teknesi Murat İyriboz ve ekibinin tuttuğu 63 KG ve 83 kg’lık iki balık ile birinci, Shamu teknesiyle yarışan Sinan Kuran ve ekibi 92 kg ve 10 kg’lık iki balık ile ikinci oldu. Hasan Gümüşkesen ve ekibinin yarıştığı Cano 1 teknesi ise uzun bir mücadele sonrası 93 kg’lık balık ile üçüncü oldu.

Most Bodrum Turnuvası’nda yarışmacı olarak katılan Turgut Konukoğlu, Adil Konukoğlu, Sinan Kosif, Can Okan, Sinan Kuran, Anıl İlter, Sedat Akdemir, Adnan Akdemir, Berent Akdemir, Çağdaş Çağlar, Kazım Ak, Mehmet Fırat gibi ünlü isimler iki gün boyunca balık tutmak için kıyasıya mücadele etti.

Heyecan dolu geçen ve dünyada oldukça popüler olan sportif balıkçılığın Türkiye’deki en önemli organizasyonu olarak öne çıkan Most Bodrum Sportif Balık Turnuvası Yalıkavak Marina Ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Ödül töreninin ardından etkinlikte derece alan tekneler yarışın yorgunluğu Kaan Öztürk ve Onur Mete’nin konseriyle attı.