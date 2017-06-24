Ünlü işletmeci Ampersand’a ortak oldu

Ortaklıklarını kutlayan üç ortak sezon boyunca birbirinden eğlenceli şovlar ve konserlerin Ampersand kulüpte olacağını söyledi.

Ünlü işletmeci Metin Dönmez Ampersand kulübe ortak olduğunu ifade ederek “Burak bey ve Hasan bey ile ortak olduk. Bundan sonra eğlence sektörüne yenilikler getirerek eğlence anlayışını istenen noktaya taşıyacağız. Bayram boyunca ünlü isimler Ampersand kulüpte sahne alacak . Bayramın 1’inci günü İrem Derici konser olacak. 2’inci günü ise Cengiz İmren konseri ile devam edeceğiz. Bayramın 3’üncü günü Simge, 4’üncü günün ise Berkay Ampersand club de sahne alacak. Güzel bir ortaklık olacağına inanıyorum. Bodrum’daki eğlence anlayışını değiştireceğiz. Yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde eğlenmelerini sağlayacağız” dedi.

İş adamı Burak İrtanki ise “Hasan Gündüz ile ortaktık şimdi yanımıza Metin Dönmez’i de aldık. Metin ile yaptığımız ortaklığın eğlence sektörüne taze kan getireceğine inanıyorum. Bundan sonra Gümbet Barlar Sokağındaki eğlencenin kalitesini bir tık daha üste taşımaya çalışacağız” ifadelerini kulandı.

Gümbet Barlar Sokağında yıllarca gece kulübü işleten Hasan Gündüz ortaklıklarının hayırlı olmasını dileyerek “Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Metin Dönmez’i aramızda görmekten çok mutluyuz. Yıllarını bu işe gönül vermiş Metin Dönmez ile ortak olduk. Gümbet Barlar Sokağının eğlence anlayışını değiştireceğimize inanıyorum. Biz Ampersand Ailesi olarak kaliteli hizmete önem veriyoruz. Bunun için bizi tercih eden yerli ve yabancı turistlere hizmette sınır tanımıyoruz. Evlerinden vip araçlarla alıp geri evlerine bırakıyoruz. İsteyen müşterilerimize özel şoför tahsis ediyoruz. Club içerisinde ise inanılmaz eğlenceler yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Haftanın en az 5 günü konserlerimiz var. İnsanlar bizi tercih etmesinin en önemli sebebi ise kaliteli hizmet, güler yüzlü personel ve en önemlisi bizi tercih edenlere kendilerini özel hissettiriyoruz. Bu ortaklıkla daha da güçlendiğimize inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.