Ünlü jön Yalçın Dümer, Marmaris’te ortaya çıktı

Marmaris Uzunyalı’da bugün hizmete girecek olan Darkblue Club’ın işletme sorumluluğunu üstlenen Dümer, “Son yıllarda gelen sinema televizyon tekliflerini dikkate bile almadan, Bodrum’daki evimde dinlenmeye çekilmiştim. Marmaris’ten böyle bir davet alınca hiç düşünmeden kabul ettim çünkü Darkblue benim için çok anlamlı. Bana göre Marmaris’i anlatan bir tanımlama. Bundan sonra Marmarisli oldum artık. Yarın 18.00 - 20.00 saatleri arasında vereceğimiz bir kokteylle beach club’ımızın açılışını yapıyoruz. 1 Temmuz aynı zamanda Denizcilik bayramı olduğu için özellikle bu tarihi seçtik, önümüzdeki yıllarda mekanımızın açılış yıl dönümüyle birlikte iki bayramı bir arada kutlamak istedik. Vizyonumuz; “Always together. Yani daima beraberiz. Açılışımıza ve sonrasında mekanımıza, tüm halkımızı ve dostlarımızı bekliyoruz” dedi.