Ünlü oyuncu Salih Kalyon'dan 47 yıllık eşine son veda

Ünlü oyuncu Salih Kalyon, 47 yıllık hayat arkadaşı İnci Kalyon'u Bodrum'da son yolculuğuna uğurladı.

Ünlü oyuncu Salih Kalyon, eşi İnci Kalyon'u son yolculuğuna uğurladı. 33 günlük yoğum bakım tedavisinin ardından vefat eden İnci Kalyon son yolculuğuna uğurlandı. 47 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Salih Kalyon ise bir an olsun tabutunun başından ayrılmadı. Kızları Ekin'in ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Torba Camisi'nde kılınan cenaze namazına ses sanatçısı Fedon, oyuncu Gökhan Methe, Kutay Göktürk, Burcu Yekta Kopan, Yalvaç Oral, Ahmet Sezeren gibi isimler de katıldı. Sanat, iş ve spor camiasından da birçok ismin katıldığı cenaze namazının ardından İnci Kalyon Torba Mezarlığı'na defnedildi.

Salih Kalyon, 47 yıllık hayat arkadaşı kaybetmiş olmaktan dolayı büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, "33 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Yıllarca Amerika'da tedavi gördü ama biz bütün imkanları Bodrum'a getirdik ve burada yaşamaya başladık. 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim" dedi.