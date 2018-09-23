Ünlü oyuncu Salih Kalyon'un acı günü

Ünlü oyuncu Salih Kalyon’un eşi İnci Kalyon, Bodrum’da özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Salih Kalyon'un eşi İnci Kalyon, Bodrum'da özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Bir çok filimde ve dizide oynayan ünlü oyuncu Salih Kalyon'un eşi İnci Kalyon, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun eşi yaklaşık 1 ay önce özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaşlılıktan dolayı genel durum bozukluğu olduğu öğrenilen İnci Kalyon, 3 hafta önce yoğum bakıma alınmıştı. 1 aydır yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncunun eşi İnci Kalyon, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
İnci Kalyon'un Salı günü ikindi namazı sonrası Torba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.