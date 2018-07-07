Ünlü rock yıldızı dağ köyüne yerleşti

Şalvarıyla ve sarı çizmeleriyle objektiflere takılan Tekin’in cep telefonu dahil teknolojiye dair hiçbir şey kullanmadığı öğrenildi.

Ünlü rock sanatçısı Özlem Tekin, uzun yıllardır yaşadığı Bodrum’u terk etti. Milas’a bağlı bir dağ köyüne yerleşen ünlü sanatçı köy hayatı yaşamaya başladı. 17 dönüm arazi üzerine küçük bir çiftlik kuran Tekin, 5 köpek, at, eşek ve küçükbaş hayvan beslemeye başladı. Teknolojiye dair hiçbir şey kullanmadığı gözlenen ünlü sanatçı şalvarlı halleriyle objektiflere takıldı. Çizmeleriyle hayvanlarının bakımını yapan ünlü sanatçı görüntülendiğini fark edince askılı tişörtü ile parmak arası terliğini giyip, evinden yeniden çıktı. Basın mensuplarıyla görüşmek istemeyen Tekin’in yaşadığı köy hayatından oldukça mutlu olduğu öğrenildi.

Bir süre önce müziği bırakan Özlem Tekin uzun yıllar Bodrum’un Küçükbükü Mahallesi’nde muhtar azalığı yapmıştı.