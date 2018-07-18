Ünlü sanatçı Fatma Girik, takıntılı hayranından davacı oldu

Fatma Girik Bodrum Adliyesi’nde ifade verdi.

Ünlü sanatçı Fatma Girik 40 yıllık takıntılı hayranı M.A.’yı (71) aşırı ilgisinden bunalarak dava etmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek olan davaya sağlık sorunları nedeniyle gidemeyen Fatma Girik, Bodrum 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Hakim karşısına çıkan Girik, yıllardır yaşadığı sıkıntıları mahkemede anlattı. Hiç beklenmedik anlarda hayranını karşısında gördüğünü anlatan Girik, M.A.’nın her defasından kendisine hayranlığın dile getirdiğini son olarak ise hastanede yattığında odasına bir not bıraktığını ve notta ise, “Keşke seni zamanında sırtıma koyup kaçırsaydım, yapmadığıma pişmanım” şeklinde kelimeler yer aldığını anlattı. Mahkeme çıkışında kısa bir açıklama yapan Girik, İstanbul’a gidemediği için Bodrum’da ifade verdiğini bundan sonrasını avukatlarının takip edeceğini ifade etti.

Öte yandan evrak işleminin bitmesi sonucu, dosyanın davanın açıldığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne iadesine karar verildi.