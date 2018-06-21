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21 Haziran 2018 14:46

Ünlü sanatçının tek suçu o anda orada olmasıymış

Bodrum’un Gümbet Mahallesi’nde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden sanatçı Hacer Tülü ile işadamı Mehmet Ali Sürensoy’un cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ünlü sanatçının tek suçu o anda orada olmasıymış

21 Haziran 2018 14:46

Hacer Tülü’nün arkadaşı Levent Akbulut "Tek suçu o an orada olmaktı" dedi.


Gümbet Barlar Sokağı’nda faaliyet gösteren bir gece kulübünün işletmecisi olan Mehmet Ali Sürensoy, eğlence mekanına girdiği sırada daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Hesabı öderken vuruldu


O akşam 3 kız arkadaşıyla birlikte kulübe eğlenmeye giden Hacer Tülü, hesabı ödemek için kasaya geldi. Tülü, hesabı ödediği sırada arkadaşları taksiye bindi. Tülü, garsonların yanlışlık olduğunu söylemesi üzerine geri dönerek 10 dakika daha kasada bekledi. Yanlışlığın düzeltilmesi üzerine Tülü, kapıdan çıkarken yaşanan silahlı saldırıda vuruldu.


Olayda Mehmet Ali Sürensoy, şarkıcı Hacer Tülü ile Onur S, Servet K, Cesur A, ve Kaan M. yaralandı. Kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybeden Mehmet Ali Sürensoy ve Hacer Tülü’nün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bodrum Devlet Hastanesi morgundan Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



"Tek suçu o an orada olmaktı"


Hastaneye gelen Hacer Tülü’nün kardeşi Ozan Tülü sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken Ozan Tülü, "Kardeşimin hiçbir suçu yoktu" dedi.


Hacer Tülü’nün arkadaşı turizmci Levent Akbulut ise "Şu an hala inanamıyorum. Şok oldum. Kendisi çok iyi arkadaşımdı. Altın gibi bir kalbi vardı. Her şeyi kendisi başarmaya çalışan bir insandı. Her şey bu kadar basit mi? Ailesine de çok düşkündü. Birçok ünlü sanatçı ile beraber çalıştı. Olay zaten içeri girerken oluyor, tek suçu o an orada olmaktı" şeklinde konuştu.




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