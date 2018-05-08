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08 Mayıs 2018 13:08

Ünlü tiyatroculardan Başkan Kocadon’a ziyaret

Muğlalı oyuncu Gülnihal Demir, rol arkadaşı Zafer Kaya ile birlikte Başkan Mehmet Kocadon’u ziyaret etti.

Ünlü tiyatroculardan Başkan Kocadon’a ziyaret

08 Mayıs 2018 13:08


Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle bir hafta süreyle, Muğlalı ünlü oyuncu Gülnihal Demir ile Zafer Kaya’nın sahneledikleri ’Arkadaşım Ben Geldim’ isimli tiyatro oyunu, yarımadanın Pınarlıbelen, Çamlık, Çömlekçi, Yukarı Mazı, Çiftlik, Gölköy, Akyarlar ve Dereköy mahallelerindeki 12 okulda çocuklarla buluştu. Değerler eğitimi kapsamında teknoloji bağımlılığını konu alan oyun, anaokulu ve ilkokul kademesindeki öğrencilere yönelik ücretsiz olarak sahnelendi.


Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret eden tiyatro sanatçısı Gülnihal Demir ile Zafer Kaya, desteklerinden dolayı Başkan Kocadon’a teşekkür etti ve kültür - sanat dostluğu adına ayrıca kendisine bir teşekkür plaketi takdim etti.




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