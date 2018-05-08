Ünlü tiyatroculardan Başkan Kocadon’a ziyaret

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle bir hafta süreyle, Muğlalı ünlü oyuncu Gülnihal Demir ile Zafer Kaya’nın sahneledikleri ’Arkadaşım Ben Geldim’ isimli tiyatro oyunu, yarımadanın Pınarlıbelen, Çamlık, Çömlekçi, Yukarı Mazı, Çiftlik, Gölköy, Akyarlar ve Dereköy mahallelerindeki 12 okulda çocuklarla buluştu. Değerler eğitimi kapsamında teknoloji bağımlılığını konu alan oyun, anaokulu ve ilkokul kademesindeki öğrencilere yönelik ücretsiz olarak sahnelendi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret eden tiyatro sanatçısı Gülnihal Demir ile Zafer Kaya, desteklerinden dolayı Başkan Kocadon’a teşekkür etti ve kültür - sanat dostluğu adına ayrıca kendisine bir teşekkür plaketi takdim etti.