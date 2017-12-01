Uyuşturucu ihbar hattı devrede

Uyuşturucuyla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla başlatılan Narko Mobil Projesi kapsamında, ‘0552 155 48 48’ numaralı Whatsapp uyuşturucu ihbar hattı oluşturuldu. Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün uygulamaya koyduğu Narko Mobil İhbar Hattı, vatandaş ile kolluk kuvvetlerinin arasındaki mesafeyi kısaltarak narkotik suçlarla etkin mücadeleyi amaçlıyor.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, proje kapsamında basılan broşürleri ve bilgilendirme afişlerinin dağıtarak, vatandaşlara uygulamayı anlattı.

İlce genelindeki okullara, hastanalere, kafelere, kahvehanelere ve muhtarlıklara, alışveriş merkezlerine afiş asan polis ekipleri, Milas halkını uyuşturucuyla mücadele için uygulamayı kullanmaya davet etti.