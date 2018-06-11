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11 Haziran 2018 18:49

Uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu satıcısı, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalandı

11 Haziran 2018 18:49


Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.Y., E.A. ve E.Ç. isimli şahıslar uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları esnada baskın yaptı. E.A. isimli şüphelinin aracında yapılan aramalarda çok miktarda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretine yönelik alüminyum folyo ve çok sayıda kilitli poşetler ele geçirildi. Shunk isimli maddenin esrardan 20 kat daha tehlikeli olduğu belirtildi. Gözaltına alınan zanlılardan A.Y. ve E.Ç. uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılıp serbest bırakılırken, E.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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