Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla-Denizli karayolunda gerçekleştirilen uygulama esnasında şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 335 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabancı ele geçirildi.

Araçta bulunan M.C.Y., Y.Ö. ve A.G, isimli şüpheliler uyuşturucu bulundurmak iddiası ile gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edildiler. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden M.C.Y. ve A.G. tutuklanırken Y.Ö. ise savcılıkça serbest bırakıldı.