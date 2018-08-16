Uyuşturucu satan genç tutuklandı

4 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.S isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Şahsı takibe alan ekipler, Ortakent Yahşi Mahallesi Kapuz Caddesi üzerinde bir araçta şahsı yakaladı. Araçta yapılan aramada iki parça halinde toplam 29 gram esrar, iş yerinde ve evinde yapılan aramada da 50 gram esrar ele geçirildi. H.S isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 4 şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Yürütülen soruşturma neticesinde yakalanan şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik somut deliller elde edildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.