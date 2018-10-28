İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu şüphelisinden el hareketi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli görüntü alan medya mensuplarına yakışıksız el hareketi yaptı.


Edinilen bilgilere göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında Karaçulha Mahallesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, E.K (24) gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 650 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile bir hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.


Öte yandan Şüpheli E.K Emniyet Müdürlüğünde çıkartılırken yüzünü kapatarak görüntü alan gazetecilere el hareketi yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.