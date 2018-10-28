Uyuşturucu şüphelisinden el hareketi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli görüntü alan medya mensuplarına yakışıksız el hareketi yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında Karaçulha Mahallesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, E.K (24) gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 650 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile bir hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan Şüpheli E.K Emniyet Müdürlüğünde çıkartılırken yüzünü kapatarak görüntü alan gazetecilere el hareketi yaptı.