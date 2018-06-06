Uyuşturucu tacirleri "Engel"e takıldı

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.İ. isimli şahsın, eğlence mekanlarında satmak üzere Diyarbakır’dan Bodrum’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Güvercinlik Yol Kontrol ve Arama Noktasında şahsın geldiği otobüsü durduran ekipler, narkotik köpeği Engel’in desteğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi sonucu şahsın oturduğu koltuğun altına gizlenmiş vaziyette 500 gram esrar ele geçirildi.

N.İ. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Engel’in uyuşturucu maddeyi bulduğu anlar ise jandarma ekipleri tarafından görüntülendi.