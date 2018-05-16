Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde S.A isimli şahsın Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde uyuşturucu sattığı ve polise yakalanmamak için evinin çevresine güvenlik kamerası yerleştirdiği bilgisini aldı. Şahsı yakalamak için düğmeye basan ekipler, S.A.’yı Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında maus görünümlü hassas terazi ele geçirilirken, ikametinde yapılan aramada bir miktar kokain, esrar ile çok sayıda metamfetamin sakladığı tüpler ve tüfek yakalandı. Ayrıca şüphelinin kaldığı ikamette Rus uyruklu bir kadın yakalandı. Kadına uyuşturucu kullanmak işlem yapılıp ülkesine yollandı.

S.A isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.