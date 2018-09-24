Uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu şüphelileri tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Datça'da yaşayan ve badana boya işleriyle uğraştığı söylenen A.P. (31) ile Marmaris'ten gelerek uyuşturucu maddeyi teslim eden kurye sıfatındaki R.K. (45) Datça'da bir ticari taksi içinde yakandı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada A.P'nin iç çamaşırına saklanmış halde 37,87 gram uyuşturucu Skunk maddesi, kurye R.K'nın üzerinde ise alış verişte kullanacağı bin lira para ele geçirildi. Marmaris'ten, Datça'ya uyuşturucu maddeyi satması için gönderen kişinin E.G (61) olduğu tespit edilerek, Marmaris Narkotik Şube ile koordine kurulup E.G. (61) isimli şahıs yakalanıp Datça'ya getirildi. Datça Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şahıslar, tutuklanarak Muğla Kapalı Ceza Evine gönderildi.