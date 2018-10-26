Uyuşturucuyla mücadele tırı Bodrum'da

Uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait olan Narkotik Eğitim tırı Bodrum'a geldi.

Bodrum Belediye Meydanı'na park eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında tasarladığı Narkotik Eğitim Tırı, Bodrumluları uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendiriyor. Bu anlamlı farkındalık eğitimi için Türkiye'de çeşitli il ve ilçeleri dolaşan TIR'ı Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, kurum amirleri ile vatandaşlar ve Bodrum Genelinden yaklaşık 3 bin 250 lise öğrencisi gezdi.

TIR içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri anlatılıyor. TIR'da görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda bilgi almak için gelen öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verdi. Narkotik Eğitim Tırı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bodrum Kom Amiri Barbaros Ünlü, tırın gelmesindeki amacı şu sözler ile ifade etti:

"Tır'ımızın gelmesindeki amaç, lise çağındaki öğrencilerin uyuşturucu madde ile ilgili olarak insan vücudundaki oluşturmuş olduğu tehlikeleri ve sosyal çevrelerindeki olumsuzlukları anlatmak. İnsan vücudundaki zararları anlatmak, uyuşturucu madde kullanan insanların vücudunda oluşturduğu izleri, uyuşturucunun neden tehlikeli olduğu, sosyal çevresindeki ilişkilerin uyuşturucuya bağlı olarak nasıl değişkenlik gösterdiğini anlatmak için güzel bir simülasyon merkezi. Öğrenciler buraya geldiklerinde burada uyuşturucunun insan üzerindeki yapmış olduğu zararlı etkileri, dış çevrelerindeki uyuşturucu kullanan insanların nasıl değişkenlik gösterdiğini, uyuşturucunun insan vücudu üzerindeki etkilerini ve düşünce yapısındaki değişiklikleri görüyorlar"dedi.

Tırın dün Bodrum'a geldiğini söyleyen Ünlü, "Bodrum'daki çeşitli liselerden öğrenciler gelip burada eğitim aldı. Bugün akşam saat 18:00'e kadar burada faaliyet gösterip daha sonra başka illlere ve ilçelere gidecek. Çünkü bu tırın amacı lise çağındaki öğrencilere uyuşturucu konusunda önemli maddelerin ve oluşturdğu etkilerin neler olduğunu teker teker göstermek" şeklinde konuştu.

Tırı ziyaret eden ve çalışmaları hakkında bilgi alan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi bağımlılıkla mücadele konusunda biz burada tüm kurumlarımız ile birlikte faaliyet yapıyoruz. Daha önce bağımlılık ile ilgili çalıştay da yapmıştık. Gelecek nesillerimizi bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak için çeşitli faaliyetler yapmak durumundayız. Önceliğimiz okullar olmak üzere sağlık ve kolluk birimlerimiz bu konuda mücadele veriyoruz. Bu TIR da çocuklarımızı bilinçlendirme anlamında önemli bir imkan sağlıyor. Milli eğitim müdürlüğümüz ile koordine ettik. Çocuklarımız iki gündür burayı geziyor. Ama tabi bu mücadele süreklilik isteyen bir iş. Mücadelemiz devam edecek. Tüm birimlerimiz ile birlikte çocuklarımız korumak adına ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Tırın yarın İstanbul'a gideceği öğrenildi.