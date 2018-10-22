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Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış

Bodrum’a iş çamaşırı içerisinde uyuşturucu madde getirin bir şüpheli tutuklandı.

Bodrum'a iş çamaşırı içerisinde uyuşturucu madde getirin bir şüpheli tutuklandı.


Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, Z.K.A. isimli şahsın kokain ve esrar maddesi sattığı bilgisi aldı. Ekipler, Z.K.A.'nın kiraladığı bir araç ile dün gece İzmir'den Bodrum'a uyuşturucu getireceği şeklinde bilgi alması üzerine şahsın yakalaması için Bodrum'a girişinde önlem aldı. Z.K.A. yakalanmamak amacıyla gecenin ilerleyen saatlerinde dağ yolundan Bodrum'a giriş yaparken polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan arama sonucu uyuşturucu maddeye rastlamadı. Üzerinde yapılan aramada da suç unsuru bulunmadı. Tekrar şahsı detaylı bir şekilde aradıklarında şahsın iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette kilitli poşet içerisinde 13 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 2 parça kilitli poşet içerisinde satışa hazır halde kokain ile uyuşturucu paketlemekte kullanılan 86 adet kilitli poşet yakalandı.


Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen Z.K.A., mahkeme tarafından tutuklandı.

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