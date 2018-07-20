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20 Temmuz 2018 15:47

Uzay mekiği görünümündeki 15 milyonluk yat Bodrum’a demirledi

Endonezyalı milyarder işadamı Antony Marden’in 15 milyon Euro değerindeki süper lüks yatı Bodrum’a demirleri.

Uzay mekiği görünümündeki 15 milyonluk yat Bodrum’a demirledi

20 Temmuz 2018 15:47

Uzay mekiği görünümü ve sıradışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken "Adastra" isimli lüks yata bakan bir daha baktı.


Endonezyalı milyarder işadamı Antony Marden 15 milyon Euro değerinde ki yatıya Bodrum’a geldi. Bodrum Kalesi’nin 1 mil açığına demirleyen "Adastra" isim süper lüks yat uzay mekiği görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.


Çin’in Zhuhai bölgesindeki McConaghy tersanesinde 5 yılda üretilen süper lüks yat 42.5 metre boyunda ve 16 metre genişliğinde. 15 milyon Euroya mal olan yatın saatteki hızı 60 mile kadar ulaşıyor. 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunuyor. 6 kişilik mürettebatı bulunan yat 49 ton ağırlığında ve ikmal yapmadan 4 bin deniz mil yol yapabiliyor.


Denizlerin ferarisi olarak da adlandırılan sıradışı yat iPad’le bile kontrol edilebiliyor.




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