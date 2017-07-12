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12 Temmuz 2017 13:00

Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

Muğla’ın Fethiye ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

12 Temmuz 2017 13:00



Edinilen bilgilere göre; Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı yunus timleri ekipleri, devriye atarken Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobil ve sürücü Olgun Ö.’nün üzerinde arama yaptı. Aramada Olgun. Ö’nün üzerinde ve otomobilde 20 paket halinde 1,50 gram eroin ile 17 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Olgun. Ö, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak Seydikemer Eşen T tipi cezaevine gönderildi.




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