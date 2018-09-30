Üzerlerine gelen aracı görünce koşmaya başladılar

Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında yol kenarında bekleyen 2 kişi son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gümbet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasından Bodrum istikametinden gelen yolcu otobüsü yol kenarında duran bir otomobile çarptı. Otomobil savrularak bir peyzaj dükkanın bahçesine girdi. O sırada dükkan önünde bekleyen 2 kişi ise savrulan otomobilin çapmasından saniyelerle kurtuldu.

Otomobilin üzerlerine geldiğini gören 2 vatandaş hızlı bir şekilde koşmaya başladı. Canlarını zor kurtaran 2 kişi olaydan yara almadan kurtuldu.