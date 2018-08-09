Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi ziyarete açıldı

Milas’ta yer alan ve 2012 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine giren Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmaları ile açık hava müzesine dönüştürülmüştü. 2010 yılından bu yana Milas Müze Müdürlüğü başkanlığındaki bilim kurulu tarafından kazı çalışmaları sürdürülen alan, Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi adı ile Bakanlıktan alınan kararın ardından 1. etabı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Milas’ta bulunan Karia kralı Hekatomnos´a ait anıt mezar, 2010 yılında başlayan kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılmış ve 2012 yıllında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine alınmıştı. Son 100 yılın en büyük arkeolojik buluşu olarak adlandırılan Hekatomnos Anıt Mezarı’nın ziyaretçilere kapılarını açmasıyla turizm açısından da sık sık ziyaret edilen adreslerden biri olacak.

Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı’nda ziyaretçiler Hekatomnos Anıt Mezarı, duvar resimleri ve mezarda bulunan eserlerin replikalarının yer aldığı müze, restore edilmiş Eminağa Konağı, Milas Halı Müzesi, Çocuk Atölyesi’ni gezebilecekler.