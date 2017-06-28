Vali Çiçek; “Bayramda, Muğla’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı”

Ramazan Bayramı tatili için Türkiye’nin birçok ilinden, Muğla’ya gelen tatilciler Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman gibi turistik ilçelerde bayram tatilini geçirdi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde; Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) yetkilileri ile görüşerek, tatil süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayram süresince Muğla genelinde hareketlilik yaşandığını ifade eden Muğla Valisi Amir Çiçek, “otellerimiz yüzde 90, doluluk oranına ulaştı. Bu hareketliliğin devam etmesini arzu ediyoruz. Temmuz, Ağustos, Eylül ve hatta diğer aylarda devam etmesini diliyorum. Geçen yıl maalesef talihsiz bir sezon geçirdik” ifadelerini kullandı.

Bölücü terör örgütlerince yurt dışında yapılan olumsuz propagandaların geçen yıl turizmi etkilediğine değinen Vali Çiçek, “destinasyonlar, tarihi yerler, kıyılar, sit alanları kendini bozmadı. İnsanlarımız tecrübelerini ve kalitesini düşürmedi. İlin yöneticisi olarak güvenlik önlemleri aldık. Gelen misafirlerin kendisini evinde gibi hissederek tatil yapmasını sağladık. Aldığımız tedbirler buna yönelikti. Bayramda tüm güvenlik birimlerimizle beraber ilimizde rahat bir bayram tatili geçirilmesi için aldığımız tedbirleri uyguladık. Bununda faydasını görüyoruz” diye konuştu.

Yaşanan doluluk oranını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Vali Çiçek, “şuana kadar emniyet anlamında, trafik kazaları da dahil bir sorun olmadı. Karayolu ile ilimize gelen misafirlerimiz emniyetli bir şekilde geldiler ve tatillerini yaptılar. Emniyet birimlerimizin bana aktardığı bilgilere göre her hangi bir olumsuzluk olmadı” dedi.

- “Yerli turizm istenilen seviyede değil”

Bayram tatili süresince bölgede yoğunluk yaşandığını aktaran DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, bayramın hafta başına rastlaması nedeni yoğunluğun devam etmediğini dile getirdi.

Turizmin geçtiğimiz yıllarda durgun seyrettiğini ve 3 günlük tatil süresinin yeterli olmadığını vurgulayan Okutur, şunları kaydetti; “Durgunluk hala devam ediyor. Yerli turizm istediğimiz seviyeye maalesef gelemedi. Bu ayın ardından Eylül ayına kadar yerli turizmin yoğunlaşmasını ümit ediyoruz.”