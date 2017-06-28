Vali Çiçek, Milaslılarla vedalaştı

Duygusal bir veda konuşması yapan Vali Çiçek; “Bundan sonra Ankara’da Milaslı bir hemşeriniz var” dedi.

Merkez valiliğine atanan ve önümüzdeki günlerde Muğla’dan ayrılacak olan Amir Çiçek, veda turları kapsamında Milas’a geldi. Belediye Evlendirme ve Toplantı Salonu’nda ilçe protokolü ile buluşarak bir anlamda Milas’a ve Milaslılara veda eden Vali Çiçek; “Ben sizlere olan hakkımı helal ediyorum. Sizler de hakkınızı helal edin” dedi.

Muğla İl Alay Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan ile birlikte ilçeye gelen Muğla Valisi Amir Çiçek, son kez geldiği Milas’ta protokol üyeleriyle buluşarak veda etti.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, yaklaşık 8 ay birlikte çalışma imkanı bulduğunu ve bu sürecin erken sona ermesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek; “Ancak bu süreçte ilçemizi ilgilendiren konularda Sayın Valimizin göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür ediyorum” diyerek, bundan sonraki mesleki yaşamında ve özel hayatında sağlık ve mutluluk diledi.

Validen, insan hayatına vurgu yapan duygusal konuşma

Kaymakam Arslan’dan sonra Milaslılara bir veda konuşması yapan Vali Çiçek, insan hayatına verdiği değeri ön plana çıkaran, duygusal bir konuşma yaptı. Vali Çiçek; “3 yıllık görev süremiz burada nihayete eriyor ancak bu Ankara’da bir kenara çekilip oturacağım anlamına gelmiyor. Orada da ülkem ve milletim çalışmaya devam edeceğim. Muğla’daki görev sürecinde makamda oturup, aybaşında maaşımı almadım. Her karışını gezerek, görerek, sorunları yerinde incelemeye çalıştım. Halkı yakından ilgilendiren tüm sorunlara öncelik verdim. Çünkü yaptığımız her hizmet vatandaşın mutluluğu ve huzuru içindir. Bu düşünceyi sadece kendim hayata geçirmedim. Birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımla, ortak akıl üreterek ‘ben’ değil, ‘biz’ anlayışını öne çıkardık.

Memuriyet görevi böyledir. Bir yere gelirsiniz, bir süre çalışır ve sonra oradan başka bir görev yerine gidersiniz. Muğla’daki görev süremiz de bu kadarmış. Buradan Ankara’ya gideceğiz. Orada da bizlere verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

Ayrılık, fiziki olsa bile gönül ayrılığı değildir. Ben Muğla’yı sadece denizi-kumu-güneşi-tarihi ve doğal güzelliği nedeniyle sevmedim. Ben Muğla’yı, samimi ve sıcak insanlarının varlığıyla çok sevdim. 3 yıllık süreçte mümkün olduğunca halkın içinde yer almaya özen gösterdim. En azından herkesin elini sıkmaya çalıştım.

Bilerek olmadı ancak farkına varmadan birini kırmış isem özür diliyorum. Ben sizlere hakkımı helal ediyorum. Sizler de haklarınızı helal edin. Ancak bu gönül birlikteliği bundan sonra da devam edecek. Kendisini bir Muğlalı olarak kabul eden, ülkemizin neresinde olursa olsun Muğla ile ilgili bir konu olduğunda kapısını çalacağınız bir dostunuz var” diyerek, kendisini uğurlamaya gelen protokole teşekkür etti.

Vali Çiçek’in ardından; MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı başta olmak üzere uğurlama törenine katılanlar, Vali Çiçek’e bugüne kadar ki Milas’a yaklaşımı için teşekkür ederken törenin sonunda Vali Çiçek, Gazipaşa-Firuzpaşa Mahalle Muhtarı Recep Panay’ın okuduğu Milas şiiri ile ilçeye veda etti.