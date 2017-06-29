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29 Haziran 2017 14:12

Vali Çiçek Ziraat Odasına veda ziyaretinde bulundu

Muğla valisi amir Çiçek görev değişikliği sonrası gerçekleştirdiği veda ziyaretlerini sürdürürken, Menteşe Ziraat Odası’nı da veda ziyaretinde bulundu.

Vali Çiçek Ziraat Odasına veda ziyaretinde bulundu

29 Haziran 2017 14:12


Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ ve personelini veda eden Vali Amir Çiçek, Muğla’da görev yaptığı süre içinde Başkan Mehmet Baştuğ ve ekibine teşekkür etti. Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Vali amir Çiçek’in Muğla’da iz bırakan valiler arasında yer aldığını belirterek, “Görev süreniz içinde halkla bütünleşmiş, vatandaş odaklı hizmetleriniz unutulmayacak. Çiftçinin her zaman yanında oldunuz. Bundan sonraki yaşamınızda ülkemize vereceğiniz hizmetler için başarılar diliyorum” dedi.




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