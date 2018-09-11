Vali Civelek, Balkan şampiyonlarını ödüllendirdi

Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonasında rakiplerini yenerek Balkan Şampiyonu olan Abdullah Akdağ ile Ramazan Tekin Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından ödüllendirildi.

Bosna Hersek'te düzenlenen güreş şampiyonasında rakiplerini yenerek Balkan Şampiyonu olan Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi sporcusu ve Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Abdullah Akdağ ile Ramazan Tekin ve antrenörleri Abdullah Aldemir, Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından ödüllendirildi.

Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Vali Civelek, “Gençlerimizin başarısından dolayı gurur duyuyorum. Muğla'da sporcularımızın özellikle uluslararası şampiyonalarda başarılı olması tüm Muğla'yı mutlu ediyor. Milaslı iki gencimizi tebrik ederim” dedi.

Balkan Güreş Şampiyonasında Abdullah Akdağ, 38 kiloda birinci ve ikinci turda Bulgar rakiplerini devirerek ve finalde Sırp rakibi de yenerek altın madalya kazandı. Ramazan Tekin de 51 kilogramda final müsabakasında rakibini yenerek Balkan Şampiyonu oldu.