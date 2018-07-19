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19 Temmuz 2018 13:33

Vali Civelek, çökmenin yaşandığı termik santralde

MUĞLA (İHA) – Muğla Valisi Esengül Civelek, iki işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği Yatağan Termik Santrali’nde incelemelerde bulundu.

Vali Civelek, çökmenin yaşandığı termik santralde

19 Temmuz 2018 13:33


Yatağan Termik Santrali işletmesinde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucunda hastaneye kaldırılan 9 kişiyi tedavi gördükleri Yatağan Devlet Hastanesi ile MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yücelen Hastanesinde ziyaret eden Vali Civelek, geçmiş olsun dileklerini ileterek, durumları hakkında bilgi aldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildiren Vali Civelek, daha sonra olayın yaşandığı yatağan termik Santrali’ne giderek devam eden arama kurtarma çalışmalarını yerinden takip etti.


Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edilerek 2 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.




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