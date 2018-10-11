Vali Vekili Özdemir, İlçe Kaymakamları ile bir araya geldi

Muğla Valiliği ‘'Vali Özer Türk Toplantı Salonu''nda düzenlenen toplantıya Vali Vekili Fethi Özdemir'in yanı sıra Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İlçe Kaymakamları ve Daire Müdürleri katıldı.

Toplantıda; Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik tarafından, Muğla Orman Varlığı ve Orman teşkilatının faaliyetleri hakkında; Yine İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç tarafından da, 2018 Turizm faaliyetleri ve ülkemize katkıları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.