Vali Yardımcısı 40 yılın yorgunluğunu denizin dibinde attı

Marmaris Cennet Adası’nda dalış yapan Vali Yardımcısı Alkan, “Yer kürenin üstünün güzellikleri kadar denizin dibi de çok muhteşem. Tabiatın görünmeyen güzelliklerini de yaşamak isteyen doğa tutkunlarını denizin dibine davet ediyorum” dedi.

Türkiye’nin değişik illerinde yaklaşık 41 yıldır kaymakamlık ve vali yardımcılığı yapan Muğla Vali Yardımcısı Beyazit Bestami Alkan, 60 yaşından sonra dalış sporuna merak sardı. Marmaris Cennet Adası’nda dalış yapmaya başlayan Vali Yardımcısı Alkan, “Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinin tamamında görev yaptım. Her bölgenin kendine has tabiat güzellikleri var. Ama ülkemizde yerin üstü kadar denizlerimizin dibi de güzel. Marmaris Cennet Adası’nda 60 yaşından sonra dalış yaptım. Balıklarla birlikte denizin dibindeki güzellikleri yaşamak çok keyif verici. Sağlığı müsait olan herkese dalış yapmaya tavsiye ederim” dedi.