Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 11:52

Vali Yardımcısı 40 yılın yorgunluğunu denizin dibinde attı

Muğla Vali Yardımcısı Beyazit Bestami Alkan, 40 yılın yorgunluğunu denizin dibinde attı.

Vali Yardımcısı 40 yılın yorgunluğunu denizin dibinde attı

13 Mayıs 2018 11:52

Marmaris Cennet Adası’nda dalış yapan Vali Yardımcısı Alkan, “Yer kürenin üstünün güzellikleri kadar denizin dibi de çok muhteşem. Tabiatın görünmeyen güzelliklerini de yaşamak isteyen doğa tutkunlarını denizin dibine davet ediyorum” dedi.


Türkiye’nin değişik illerinde yaklaşık 41 yıldır kaymakamlık ve vali yardımcılığı yapan Muğla Vali Yardımcısı Beyazit Bestami Alkan, 60 yaşından sonra dalış sporuna merak sardı. Marmaris Cennet Adası’nda dalış yapmaya başlayan Vali Yardımcısı Alkan, “Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinin tamamında görev yaptım. Her bölgenin kendine has tabiat güzellikleri var. Ama ülkemizde yerin üstü kadar denizlerimizin dibi de güzel. Marmaris Cennet Adası’nda 60 yaşından sonra dalış yaptım. Balıklarla birlikte denizin dibindeki güzellikleri yaşamak çok keyif verici. Sağlığı müsait olan herkese dalış yapmaya tavsiye ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç